Comme pour l’ensemble des opérateurs de l’événementiel, les salles de sport et de spectacle, les activités du Country Hall de Liège sont perturbées depuis des mois ! Quasi à l’arrêt depuis la mi-mars, l’infrastructure a tout de même accueilli fin octobre, dans le respect des mesures sanitaires, une exposition consacrée au monde des dinosaures et qui était à l’agenda depuis longtemps.

"Outre la quinzaine de rencontres de championnat et de coupe de Belgique que le BC Liège y disputera entre janvier et mai 2021 et outre les quelques belles affiches sportives et culturelles qui s’y profilent pour le second semestre de 2021 et le début de 2022 et que nous espérons confirmer bientôt, quelques dates importantes viennent d’être définitivement fixées", précise-t-on du côté du Country Hall de Liège, sous réserve, bien sûr, d’éventuelles prolongations de mesures ou de nouvelles en lien avec la situation sanitaire.

C’est ainsi qu’après deux reports successifs, le Country Hall sera bien une étape de deux grandes tournées françaises, celle de Gim’s et son Décennie Tour le vendredi 4 juin 2021 et celle de "Stars 80… une autre histoire" le samedi 5 juin 2021.

Billets valables

Les billets achetés pour les dates initiales en 2020 de ces deux concerts restent valables.

Par ailleurs, entre le 11 juin et le 11 juillet 2021, il est prévu que diverses animations festives accompagneront la retransmission, sur écran géant, des principales rencontres sportives, dont celles des Diables Rouges de l’Euro de football 2020… également reporté en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.

Enfin, début septembre 2021, le week-end des 4 et 5 septembre, le site du Bois Saint-Jean accueillera la convention internationale de tatouage. Il se mettra ensuite aux couleurs de l’Italie, le samedi 18 septembre, à l’occasion d’un concert de deux figures napolitaines… Gigi D’Alessio et Nino D’Angelo.