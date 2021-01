Immobilier L’avenir du site de Saint-Vincent est déjà écrit, entre logements et maison de repos.

Il y a près de 3 ans déjà que le promoteur immobilier bruxellois Bluestone Invest débarquait à Liège… en réalisant une ambitieuse opération : acheter trois terrains sur lesquels se trouvaient les trois (futurs) anciens hôpitaux du groupe CHC, à savoir les cliniques Saint-Vincent de Rocourt, l’Espérance à Saint-Nicolas et Saint-Joseph à Liège. Objectif affiché à l’époque : construire quelque 1 000 logements.

Aujourd’hui, les travaux de démolition ont donc débuté sur le site de l’ancienne maternité de Rocourt. S’il fut un temps question de conserver le bâtiment pour le transformer, il n’en est donc finalement rien. L’hôpital va être démoli pour faire place à une maison de repos… C’est en effet précisément la phase qui est enclenchée sur le site de l’ancien hôpital. Mais ce n’est pas tout.

"Il avait été question de conserver le bâtiment de Saint-Vincent mais celui est ancien et avait été réalisé à plusieurs époques", nous explique Paul Van Butsele, directeur de Bluestone, "ce chantier aurait donc été très coûteux. Il a été décidé de reconstruire sur un nouveau bâtiment, finalement plus économique mais aussi plus écologique et respectueux de l’habitat du quartier. Les travaux de construction devraient rapidement suivre la démolition".

Et le reste ? Car il y a un reste… et non des moindres.