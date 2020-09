Liège Un nouvel espace d’exposition a été inauguré il y a peu dans le quartier Saint-Léonard.

Toutes proportions gardées, le lieu a des allures de petit "musée Citröen", soit là même où doit prendre place à Bruxelles le futur centre muséal Kanal Pompidou. Et pourtant, c’est bien à Liège, dans le quartier Saint-Léonard rue Vivegnis, qu’un nouvel espace d’exposition atypique a été inauguré il y a peu, par Alain De Clerck, artiste plasticien liégeois bien connu et fondateur de la Space Collection. Pour rappel, c’est en 2002 qu’il lance cette dernière, vue par lui comme un réseau de villes européennes autour d’une collection commune d’art contemporain. Comme à Liège au travers de la "flamme" installée en Féronstrée, le principe est simple : la participation des citoyens permet l’acquisition d’œuvres, via ces "génératrices de culture".