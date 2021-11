J.-M. C.

Ce mardi, RESA procèdera à la mise en service de plus de 1.800 mètres de nouveaux câbles électriques enterrés. Cet important chantier s’inscrit dans un vaste plan de renouvellement du réseau de fourniture d’électricité du gestionnaire de réseaux liégeois, avec un accent mis sur les communes rurales.

Les pratiques du passé en matière de construction des réseaux électriques en zone rurale ont aujourd’hui pour conséquences de voir les habitations de ces régions approvisionnées en électricité par des réseaux essentiellement aériens. Le fonctionnement de ce type de réseau est inévitablement impacté par diverses influences externes dont RESA essaye de se prémunir, mais auxquelles le gestionnaire de réseaux ne peut se soustraire totalement.

On constate que la majorité des pannes concernent les lignes aériennes, effectivement plus vulnérables aux agressions extérieures (intempéries, chutes d’arbres, volatiles…). C’est pour cette raison que RESA systématise le remplacement des lignes aériennes par la pose de câble souterrain et ce chantier s’est inscrit dans cette nouvelle politique.

Du coup, à partir de ce mardi et pour 3 ou 4 jours, les agents de RESA procèderont à la mise sous tension de 1.800 mètres de câble souterrain, ce qui permettra de mettre hors tension 2.200 mètres de lignes aériennes. Les lignes aériennes ainsi que certains supports haute tension seront démontés ultérieurement. Les principales rues concernées sont les rues de Namur et de Meeffe.

Mais cela ne peut évidemment pas se faire sans coupure de courant . Ainsi, pour permettre aux ouvriers de RESA de travailler en toute sécurité tout en assurant l’approvisionnement électriques des habitations présentes sur les différents tronçons concernés, 4 groupes électrogènes seront placés ce mardi matin. Une coupure de courant d’une dizaine de minutes sera nécessaire au placement de ceux-ci. L’enlèvement des groupes se fera le jeudi 18 ou vendredi 19 novembre, en fonction de l’avancement des travaux ; une interruption d’approvisionnement d’une dizaine de minutes sera également nécessaire.

Le plan d’investissements prévu par RESA à Hannut et Wasseiges représente 7 millions d’euros et s’étend sur la période 2020 à 2024.