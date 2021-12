Des panneaux photovoltaïques recouvriront-ils bientôt les toits des bâtiments publics du centre de Hannut ? C’est aller un peu vite en besogne, mais la Ville planche sérieusement sur la création d’une communauté d’énergie renouvelable (CER) dans un rayon de 400 mètres autour du hall d’athlétisme et de l’administration communale.

"Le principe d’une telle communauté, c’est de créer de l’électricité en masse, dans ce cas-ci avec des panneaux photovoltaïques, et de la distribuer aux alentours", explique le bourgmestre, Manu Douette (MR). "On parle d’autoconsommation, c’est-à-dire que cette électricité serait consommée directement quand elle est produite".

L’avantage d’un tel système, outre son caractère vert et local, serait d’assurer une certaine stabilité du prix de l’énergie. "Les principaux facteurs sont l’amortissement du coût des panneaux et l’utilisation du réseau de RESA, qui est régulé et généralement stable."

Si le projet aboutit, plus de 800 logements, mais aussi des commerces et des bâtiments publics, pourraient en bénéficier. Dans un premier temps, c’est la Ville qui achèterait les panneaux et maîtriserait donc la production, sans recherche de profit, assure-t-elle.

Le projet est inédit et les questions multiples : quelle structure juridique doit prendre cette communauté ? Comment optimiser la production selon les profils de consommateurs ? Peut-on intégrer des acteurs privés parmi les producteurs ?

Timing

Pour tenter d’y voir clair, la Ville s’apprête donc à commander une étude auprès d’un bureau indépendant. Les résultats sont espérés au printemps 2022. Un timing qui n’a rien d’anodin, car ce moment pourrait précéder de peu celui de l’adoption d’un décret wallon sur les CER. Pourquoi, dès lors, ne pas l’attendre ?

"On veut déjà cerner les difficultés dans la création d’une telle communauté, pour pouvoir partager notre expérience au moment de l’arrivée du décret, et ne pas perdre de temps", continue Manu Douette.

Dès la réception de l’étude, il prévoit également de contacter les consommateurs potentiels (riverains, commerces, cafés…). Car sans intérêt de leur part, décret ou non, le projet ne pourra évidemment pas voir le jour.