Culture Une série de livres liégeois, par leur propos ou leurs auteurs, sortis de presse il y a peu.

Début d’année 2021 oblige, une série de nouveautés sont à mettre en exergue. Et parmi ces dernières, qu’il nous soit permis ici d’évoquer plusieurs sorties récentes de livres. Lesquels sont liégeois soit par leur propos soit par leur (ou leurs) auteur(s).

Le premier ouvrage a trait a trait à une des grandes institutions culturelles liégeoises. À savoir en l’espèce l’Opéra royal de Wallonie qui a fêté en 2020 son bicentenaire. Si ce dernier a été contrarié par le Covid-19, cette monographie richement illustrée est l’occasion de se plonger dans son histoire.

Une histoire, la petite mais aussi la grande, qui fut plutôt mouvementée et qui est racontée par deux plumes expertes, celles de l’historien Frédéric Marchesani et du critique musical Serge Martin. Lequel se concentre plutôt sur ce qu’est aujourd’hui le "Royal" et sur les défis à venir.

Dans un autre registre, le Liégeois Maxime Counet