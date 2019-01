Suspicion de deal à l'encontre de deux trentenaires liégeois.

Deux individus, d'origine tunisienne, âgés de 33 ans et domiciliés à Liège, ont été contrôlés dans la nuit de vendredi à samedi dans un véhicule qui avait été signalé quelques heures auparavant suite à une bagarre survenue dans le quartier du Longdoz.



Lors du contrôle, l'un des individus avait sur lui 600 euros en petites coupures et le second 1 gramme de cocaïne et 66 pilules d'XTC. Le premier a expliqué que c'était pour payer son loyer et le second pour leur consommation personnelle.



Le dossier a été mis à l'instruction avec demande de mandat d'arrêt à leur encontre.