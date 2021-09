Cette 33e édition des journées du patrimoine est donc appelée à mettre en évidence l’impact que des femmes ont pu avoir sur des sites et monuments. Que ce soit au niveau de la création, la préservation, la restauration, les transformations successives ou encore la gestion quotidienne.

Savez-vous, par exemple, que c’est à une femme que l’on doit la bière ? Plus précisément à Hildegard von Bingen qui, au 12e siècle, a introduit le houblon dans la cervoise. À l’avouerie d’Anthisnes, où elle occupe une place importante au sein de son musée de la bière et du pékèt, une exposition retracera sa vie et son œuvre. Les visiteurs pourront également découvrir le donjon d’Anthisnes, qui a été construit de son vivant, ainsi qu’une exposition sur le houblon.

À l’Opéra Royal de Wallonie (Liège), aussi, des femmes font partie de son histoire. Le public est ainsi invité à aller explorer l’opéra au féminin et les coulisses de ce magnifique édifice. Sachez que ce sera notamment l’occasion de fouler la scène !

À la Cité Miroir, une exposition sur le matrimoine, sous la forme d’un parcours photographique, mettra en lumière des sites qui portent en eux la mémoire des actions, des luttes et des créations de femmes.

La place de la femme dans le patrimoine sera également mise en valeur à travers des circuits, comme à Blegny sur les traces de Sainte-Julienne du Mont-Cornillon, à Faimes où l’on vous emmènera à la découverte des femmes ayant marqué la commune, à Hannut où les richesses du village de Cras-Avernas seront présentées en wallon ou encore du côté de Liège où divers circuits sont proposés.