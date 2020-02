Une illustration concrète a été donnée ce vendredi au CHU Ourthe-Amblève.

On se pressait ce vendredi après-midi au sein du CHU Ourthe-Amblève, soit une implantation décentralisée du centre hospitalier liégeois située à Esneux. Laquelle abrite un centre de revalidation unique en son genre qui n’accueillait donc pas moins de trois ministres dont la libérale Valérie Glatigny et la socialiste Christie Morreale.

En charge respectivement du Sport, de la Recherche scientifique et des Hôpitaux universitaires ainsi que de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des chances, ces dernières étaient invitées à découvrir de plus près le handisport.

Plusieurs initiatives

L’invitation, lancée par la Ligue handisport francophone et Cap 48, dont les responsables étaient présents, associait également les trois hôpitaux universitaires francophones. Lesquels ont quant à eux présenté lors de cette rencontre sous forme de table ronde plusieurs initiatives qui sont menées au sein de leurs centres de revalidation.

En présence aussi du recteur de l’ULiège Pierre Wolper et de l’administrateur-délégué du CHU Julien Compère, le Pr Jean-François Kaux, son responsable médical, a introduit le projet "Cap 2 Sports". Ce dernier, tout comme ses équivalents "Cap sur le sport" de l’hôpital Érasme et des Cliniques universitaires Saint-Luc, est financé depuis 2017 par Cap 48.

Comme expliqué par son administrateur-délégué, il s’agit en l’espèce d’intégrer le sport dans la revalidation des personnes en situation de handicap. La présidente de la Ligue handisport francophone n’a pas dit autre chose en estimant que "le sport est un outil de réadaptation et d’intégration " permettant aux personnes concernées de retrouver un goût et un sens à la vie.

L’enjeu essentiel, et c’était l’objet de cette rencontre, est de poursuivre le financement qui se termine cette année, la volonté des différents intervenants étant de " pérenniser le projet à long terme afin de permettre à l’activité physique et à la pratique sportive de constituer un pilier majeur de la réadaptation ".

Tous les patients sont concernés par cette démarche, quels que soient leur âge et la gravité de leur handicap. À la base de "Cap 2 Sports", ASBL proposant une quinzaine de disciplines sportives à raison d’autant de séances par semaine à environ 300 patients, le kinésithérapeute Christian Pirard insiste sur le fait que le sport est pour eux "une bouée de sauvetage". Même son de cloche du côté de la Ligue, où on souligne que "le handisport améliore la qualité de la vie", et de Roger Habsch, sportif liégeois âgé de 40 ans et athlète paralympique, témoignant de son passage au CHU Ourthe-Amblève.

Bruno Boutsen