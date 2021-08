Jusqu’au 10 octobre, au palais des congrès.

Vous n’avez pas eu l’occasion d’aller admirer l’exposition "De Monet à Kandinsky, vers le Modernisme" au palais des congrès à Liège ? Pas de panique puisqu’elle a été prolongée jusqu’au 10 octobre !

Cette exposition, présentée comme "la plus passionnante, la plus complète des expositions immersives", rencontre manifestement un beau succès ! À travers près de 1 000 œuvres provenant de divers musées, les visiteurs découvrent autrement, de Monet à Kandinsky, les plus belles réalisations des dix maîtres les plus réputés du modernisme !