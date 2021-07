On le sait, bon nombre d’animaux ont été victimes des inondations qui ont lourdement touché certaines communes de la province de Liège il y a deux semaines. Certains y ont laissé la vie tandis que d’autres ont survécu ou ont pu être sauvés… C’est notamment le cas de ces animaux trouvés en piteux état qui ont été acheminés vers des centres de revalidation pour animaux sauvages. Du côté de Theux, le centre Creaves Le Martinet, installé sur le site de Forestia, a été pris d’assaut !

"Nous avons reçu une bonne dizaine de canards et des castors mazoutés, des rapaces trempés, frigorifiés et amaigris trouvés au sol dans des prairies ou encore de jeunes faucons assez maigres", précise Mélanie Krings, responsable du centre Le Martinet.

Un cygne et une oie venus de Liège y ont également été amenés ainsi que le couple de cigognes devenu l’attraction de Dolembreux (Sprimont). "Restées sur leur nid, elles étaient trempées et épuisées. Elles ont pu être relâchées et sont retournées sur leur nid".

Quant aux animaux mazoutés, ils ont été transférés au VOC d’Ostende, spécialisé dans ce type d’opération, pour y être soignés.