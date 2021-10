Depuis jeudi dernier, le quartier de Kinkempois est à nouveau raccordé au gaz… mais l’alimentation des habitations dépend des installations privées qui doivent être conformes. Encore aujourd’hui, de nombreux ménages situés dans la zone sinistrée de Liège se trouvent donc sans moyen de se chauffer. Raison pour laquelle la Ville de Liège dit poursuivre le travail avec la Croix Rouge d’aide aux ménages sinistrés. Ainsi, plusieurs milliers de chauffages ont été achetés grâce aux dons reçus par la Croix Rouge. La distribution débutera dès le milieu de la semaine.

"Cette solution temporaire a notamment pu être envisagée grâce à la décision du Gouvernement wallon de consacrer une enveloppe de 16,1 millions d’euros pour soutenir financièrement les ménages face au coût énergétique des inondations. Ces derniers pourront ainsi envisager plus sereinement l’usage de chauffages électriques", précise-t-on au cabinet du bourgmestre.

À l’approche des conditions hivernales, l’accueil des personnes sinistrées dans un endroit confortable et chauffé devient de plus en plus important poursuit-on à la Ville de Liège. "C’est pourquoi, le Collège communal a décidé de réorganiser les centres d’accueil et de compléter l’équipement de certains d’entre eux".

Le centre d’accueil des Grands-Prés à Chênée sera bientôt fermé mais un point de distribution de repas y sera toutefois maintenu, comme d’ailleurs sur la place Andréa Jadoulle, grâce à la collaboration de la Croix Rouge. Les centres de la rue des Ventaux et du hall omnisport d’Angleur se verront quant à eux équipés de vastes containers chauffés, permettant aux habitants d’être accueillis dans un cadre plus confortable.

"Le maintien des centres, trois mois après les événements dramatiques que nous avons connus, ainsi que ce nouvel investissement, témoignent de l’importance que revêt aux yeux du Collège la présence permanente des services communaux au plus près de la population sinistrée. Dans le même esprit, une vaste opération de porte-à-porte au domicile des personnes de plus de 75 ans est actuellement en cours dans les quartiers de Chênée et d’Angleur, afin que de vérifier que chacune et chacun puisse satisfaire à ses besoins essentiels".

Aide alimentaire

Enfin, en concertation et en collaboration avec la Croix Rouge, l’aide alimentaire apportée par cette dernière dans les quartiers sinistrés se poursuivra dans les prochaines semaines. Six points de distribution de repas chauds en soirée sont maintenus : trois à Chênée et trois à Angleur.

Des sandwiches et de la soupe resteront également disponibles à midi dans les 4 centres d’accueil de la Ville de Liège : Chênée Ventaux, Chênée foyer culturel (à l’étage), Angleur hall omnisport et Angleur Kinkempois.