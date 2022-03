L'Aquarium-Muséum universitaire de Liège, en collaboration avec la Maison de la science, propose une nouvelle offre de visite. Ainsi, pour une entrée, vous accédez aux deux musées et ce, dès le 4 avril. De nouveaux espaces sont à découvrir.

Voici les différents espaces:

- L'Aquarium, à la découverte de la faune aquatique

Les bassins des salles "Biodiversité" et "Requins et récifs coralliens" sont comme des fenêtres ouvertes sur le monde aquatique. Au fil de votre visite, vous rencontrerez des espèces en provenance des eaux du monde entier. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur les différentes espèces présentées dans les aquariums, une source d'informations gratuite et pédagogique (Fishipedia) a été mise en ligne.

- L'espace "Amazonie, de la forêt à la rivière"

Colonie de fourmis, mante religieuse, grenouilles dont le très coloré dendrobate… vous sont présentés dans un espace "cosy" spécialement conçu pour refléter la forêt dense et primaire qu'est l'Amazonie.

- La Maison de la science

Partez à la découverte de la science cachée dans notre quotidien... Le visiteur peut réaliser des expériences par lui-même, déambuler dans les collections d’appareils scientifiques, faire la pluie et le beau temps dans le bac à sable à réalité augmentée… Durant la visite, un animateur scientifique vous embarque dans le monde fascinant des sciences et vous fait vivre des expériences ludiques et didactiques surprenantes.

- Nouvelle exposition : "Créatures EXTRAordinaires - Des mythes à la réalité, de la réalité aux mythes"

Les animaux mythologiques et légendaires puisent leurs caractéristiques originales et leurs super-pouvoirs dans la nature. C'est l'occasion d'apprendre des anecdotes et des histoires incroyables sur les animaux à l'origine des mythes, des légendes, des contes et des folklores du monde entier.

- Le planétarium (nouveauté)

À la pointe de la technologie, le planétarium vous permet de partir à l’aventure dans l’infini du cosmos. Immergé dans notre voûte céleste virtuelle, le visiteur explore l'univers sans quitter son siège. Du cycle des saisons aux constellations, en passant par l’exploration spatiale, des animations invitent au voyage et à la découverte de notre système solaire.

- La salle "TréZOOr"

Cette salle renferme des objets patrimoniaux remarquables, des témoins d’une grande valeur scientifique, historique ou artistique qui illustrent l’histoire des sciences naturelles, tels que les fabuleux Blaschka (modèles d’animaux en verre) ou encore des espèces animales aujourd’hui disparues, comme le pigeon migrateur, le loup de Tasmanie...

- Les galeries de la botanique et de l’évolution

Dans la galerie de la botanique, différents thèmes sont abordés : l’histoire de la botanique, le fonctionnement des plantes, l'herbier, les relations Homme/plantes… Dans la galerie de l'évolution, le visiteur découvre les plus grandes étapes de l’évolution (apparition des premières cellules, disparition des dinosaures…).

Accès du lundi au vendredi de 9 h à 17 h ainsi que les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 10 h à 18 h. Tarifs: 10,30 € (adulte) - 9,10 € (senior, étudiant et jeunes de 13-18 ans) - 8 € (enfant de 6-12 ans) - 1 € (enfant de 3-5 ans) et gratuit pour les moins de 3 ans.

Accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'aux chiens-guides et/ou d’assistance.