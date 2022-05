La Province de Liège a présenté mercredi à l'école polytechnique de Seraing les nouveaux dispositifs pédagogiques qu'elle a développés afin de continuer à sensibiliser les jeunes aux métiers techniques. Ces nouveautés s'intègrent dans deux activités gratuites bien connues dans les écoles de la Province de Liège. Il y a d'abord le Techni Truck, un véhicule de promotion inauguré en 2009 et qui permet pendant une demi-journée aux enfants de 5e et 6e primaire de découvrir une activité en lien avec un métier technique (par exemple l'électricité). Et il y a la Technosphère, qui donne la possibilité depuis 2018 aux jeunes de 5e et 6e secondaire d'acquérir une meilleure connaissance des métiers de demain grâce à la réalité virtuelle et des jeux vidéos où il faut construire un parc éolien ou une station d'épuration. Cette activité reste une semaine complète dans chaque école, vu la lourdeur du dispositif. S'il est difficile d'estimer l'impact du projet sur les choix qu'opèrent les jeunes, Perrine Lussis, coordinatrice, pense qu'il leur ouvre l'esprit: "Nos questionnaires d'évaluation montrent d'ailleurs un intérêt pour les nouveaux métiers", commente-t-elle. "On rencontre un gros succès dans les écoles", ajoute Valérie Baesch, inspectrice et coordinatrice à la Province, "certains établissements sont sur liste d'attente".

Compte-tenu du l'intérêt de ces activités dans les écoles de la province, le projet va se développer davantage. A la rentrée, le Techni Truck proposera ainsi un nouveau module où les élèves doivent réaliser le codage d'une carte électronique afin d'alimenter une serre en eau, l'objectif étant de les initier à la programmation grâce à des blocs codés en couleur. L'équipe de la Technosphère a de son côté imaginé un nouvel outil consistant en une application mobile, disponible gratuitement sur Apple Store et Play Store pour la rentrée 2022, et répertoriant 32 métiers scientifiques et technologiques répartis en 8 catégories.

Chaque catégorie de métier est illustrée par un mini-jeu, une manière d'être confrontée de manière ludique aux spécificités de chaque métier. Le Techni Truck se déplace dans une école différente chaque jour et touche entre 4.000 et 4.500 enfants par an, contre 2.000 enfants et 35 écoles visitées pour la Technosphère.