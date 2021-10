C’est il y a plus d’un an, en septembre 2020, que l’échevinat de la Culture, du Tourisme et de l’Interculturalité de la Ville de Liège lançait son opération des "Chèques Culture" dont l’objectif principal est de faciliter l’accès à la culture pour tous.

Au total, c’est un budget de 20 000 euros qui était mobilisé pour cette opération qui vise à ce que des jeunes âgés entre 4 et 21 ans issus des familles les plus modestes puissent bénéficier d’un chèque d’une valeur de 100 euros.

Concrètement, ce montant est valorisable en de nombreuses activités telles que des cours et des stages auprès de l’Académie Grétry et de l’ASBL "Liège City Breakers" mais aussi pour des spectacles à l’Opéra Royal de Wallonie, à l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, au Théâtre de Liège, à la Cité Miroir et au sein des centres culturels liégeois.

Aujourd’hui, de nouveaux partenaires rejoignent le catalogue des offres culturelles de la saison 2021-2022. On peut citer ces stages et ateliers de théâtre organisés par la Courte Echelle.

Du côté de Flémalle, c’est le Préhistomuséum qui rejoint l’opération en proposant des expositions permanentes et temporaires mais également une sélection de stages.

De nombreuses activités réparties en ateliers, stages, concerts et évènements ponctuels sont à découvrir aux Jeunesses Musicales de Liège. Enfin, l’Académie de Chênée offre l’opportunité d’entamer une formation de musique et d’arts de la parole, et ce, dès l’âge de 6 ans.

"Nous sommes ravis d’accueillir désormais de nouveaux partenaires qui enrichissent le catalogue des offres culturelles", commente-t-on à l’échevinat de la Culture de Liège. Désormais, la Courte Echelle, le Préhistomuséum, les Jeunesses Musicales ou encore l’Académie de Chênée proposent donc diverses activités accessibles via les "Chèques Culture". "Toutes ces contributions promettent la découverte culturelle du plus grand nombre".