Ce samedi 20 novembre à midi, les élections internes au MR (hors présidence du parti) étaient clôturées un peu partout, dans les différentes provinces et les arrondissements. Si les résultats sont rapidement tombés pour les communes, le résultat des élections pour les arrondissements devait être dévoilé dans la soirée. En province de Liège toutefois, le suspense n'était pas insoutenable. Tant pour la présidence provinciale en effet que pour les arrondissements de Liège, Verviers et Huy-Waremme, les candidats étaient seuls en lice. Seule inconnue dès lors : le taux de participation et de votes favorables.