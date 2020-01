Après une première phase de rénovation sur le site de l’école maternelle de l’Air Pur, avenue de l’Europe, il s’agit désormais de mettre en œuvre la seconde phase. Mais alors que celle-ci avait été planifiée au cours de l’année 2019 et qu’une réunion d’information avait été organisée à l’attention des parents, les travaux n’ont pas été lancés. Les voici désormais annoncés pour le printemps.

"Le budget était effectivement prévu en 2019 mais quand il fut question d’ouvrir l’adjudication pour la réalisation des travaux, il est apparu que le budget estimé n’était pas suffisant. Il a donc fallu procéder à une modification budgétaire, qui devait ensuite être approuvée par la tutelle", a précisé Alain Decerf, échevin de l’Enseignement à Seraing, en réponse à une interpellation de la conseillère Ecolo Dorothée Kohnen.

Si bien que selon l’échevin, l’accord de la tutelle est attendu pour fin février. "Les travaux devraient alors être lancés en avril", a-t-il ajouté.

La première phase avait consisté en la démolition d’un vieux pavillon pour y reconstruire deux classes et un réfectoire. D’anciens pavillons seront également démolis dans le cadre de cette seconde phase et quatre nouvelles classes seront reconstruites via un système de préfabrication. "Ce procédé a été choisi pour sa rapidité de mise en place. Ainsi, les enfants auront plus vite accès à leurs nouveaux locaux", souligne-t-on du côté de la ville de Seraing.

Après Pâques

Le lancement des travaux est annoncé après les congés de Pâques.

La conseillère communale a alors souhaité savoir s’il était prévu d’organiser une nouvelle réunion d’information "afin de répondre aux questions et éventuelles inquiétudes que pourrait susciter la relocalisation d’une partie des classes dans une autre implantation scolaire le temps de la rénovation". Question à laquelle l’échevin a répondu par l’affirmative. "Oui, il y aura un déménagement mais on fera en sorte que ça se passe bien".