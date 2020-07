Une série de mesures concernant la mobilité ont récemment été prises à Fléron.

Faisant suite à une réflexion menée entre l’école de Magnée, les riverains et les autorités locales sur la circulation routière dans le centre du village de Magnée, le conseil communal fléronnais a décidé de passer et d’approuver les conditions d’un marché de sécurisation des lieux. L’objectif est de pacifier la circulation et les entrées et sorties d’école. Des potelets, du marquage au sol pour des emplacements de parkings (dont des emplacements PMR), une zone kiss and ride, divers panneaux de signalisation, des bancs et des râteliers à vélo seront ainsi installés ou réalisés d’ici peu.

Ensuite, dans le cadre de la réfection de la rue Albert Marganne, les conseillers ont voté un règlement complémentaire pour cette rue cyclable. Les véhicules à moteur sont toujours autorisés à circuler dans cette rue, mais leur comportement est subordonné à celui des cyclistes, ce dernier pouvant occuper pleinement la voirie. Un passage piéton y sera prochainement aménagé.

En ce qui concerne la rue de Chaudfontaine, les élus fléronnais ont adopté un règlement interdisant le passage de véhicules de plus de 7,5 tonnes dans les deux sens, du carrefour de la rue du Cimetière jusqu’au carrefour avec la rue Sauny. Des contrôles stricts sont annoncés.

Enfin, le conseil communal de Fléron, en association avec les localités voisines de Beyne-Heusay et Soumagne, vient de décider de passer un marché conjoint pour trois plans communaux de mobilité.