Retour complet d'un côté, deux jours par semaine de l'autre, voire même pas du tout...

En région liégeoise, toutes les communes n'ont pas organisé la rentrée des maternelles ce 2 juin, comme recommandé par le groupe d'experts en charge du déconfinement. Ce fut notamment le cas à Flémalle, Seraing ou Ans. Une des raisons invoquées est le fait qu'il fallait réaménager les classes et autres locaux qui avaient été adaptés, pour la rentrée des élèves de 6e année puis de 1re année, afin de répondre aux normes imposées en termes de sécurité et d'hygiène. Des normes qui ont, depuis lors, été largement assouplies.

Par contre, la manière d'envisager la rentrée du 8 juin n'a pas été la même dans ces trois communes et les différences sont même assez flagrantes, si pas interpellantes... Ainsi, à Flémalle, c'est une décision de retour complet à l'école, pour toutes les classes maternelles et primaires, qui a été prise et ce, en concertation avec les organisations syndicales. Des cours tous les jours, toute la journée, comme avant le confinement! "Nous avons entendu les pédiatres qui disent que le retour à l'école est important pour le lien social ainsi que les spécialistes qui signalent que la pandémie progresse de manière positive. Et il est apparu que les rentrées d'élèves qui ont déjà été organisées n'ont pas fait évoluer les chiffres", souligne Marc D'Joos, échevin de l'Enseignement à Flémalle, ajoutant qu'un sondage a été réalisé auprès des parents. Selon lui, mercredi en fin de journée, 50 % des parents avaient signalé leur intention de remettre leur(s) enfant(s) à l'école contre 40 % ayant déclaré qu'ils ne le feront pas. Aussi, sur base de ces pourcentages, même s'il s'agit d'un retour à temps plein à l'école, les classes ne devraient pas être au complet.

"La distanciation entre les enfants n'est plus d'application selon la circulaire ministérielle mais le lavage des mains l'est toujours. Les élèves seront donc invités à aller se laver les mains à leur arrivée à l'école", ajoute l'échevin. "De plus, les heures d'arrivée et les entrées seront différées afin de limiter les croisements et il en sera de même pour les récréations".

A Seraing, par contre, il a été décidé d'organiser la reprise des cours pour les classes primaires à raison de deux jours par semaine. Après un contact avec les parents afin de connaître leurs intentions, il ressort que 487 élèves de maternelles sur 1 641 et 382 élèves de 3e, 4e et 5e années primaires sur 1 364 sont susceptibles de retourner à l'école. Il a ainsi été décidé de maintenir des groupes de 10 élèves maximum. Du côté de l’enseignement maternel, toutes les classes seront rouvertes à temps plein.

"Les règles sanitaires restent d’application et les aménagements apportés aux établissements scolaires sont toujours d’actualité", précise-t-on à la ville de Seraing.

Du côté de l'enseignement communal à Ans, seules les classes de 3e maternelle rentreront le 10 juin, à raison d'un jour par semaine, soit le mercredi. Par contre, pas de changement par rapport à l'accueil d'élèves déjà organisé du côté primaire.