Ce samedi en fin de journée, un homme de 29 ans, d'origine hollandaise, a été intercepté par la police lors d'un contrôle routier sur la E 25 (Maastricht-Liège). Avec l'aide d'un chien, la police a fouillé le véhicule et ce sont 165 grammes d'héroïne qui ont été retrouvés. Pour sa défense, le conducteur a expliqué qu'il s'agissait d'un véhicule de location... et que la drogue ne lui appartient pas. Il a été privé de liberté et déféré au parquet. Son dossier a été mis à l'instruction