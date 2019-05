Le Liégeois a accompli une carrière hors norme. Il était âgé de 87 ans.

Cigarette aux lèvres, voix rocailleuse, Jean-Pierre Grafé avait le verbe facile, la gouaille bien liégeoise et le contact aisé. Âgé de 87 ans, cet homme politique d’un autre temps, ce "dinosaure de la politique", comme il se qualifiait lui-même, nous a quittés des suites d’un cancer.

Sa carrière commence en 1954 lorsque l’étudiant en droit est élu à la présidence des étudiants sociaux-chrétiens. "Puis, nous expliquait-il en 2012, j’ai été élu en 1958 à mes premières élections communales. J’ai bénéficié du vote des scouts et du milieu estudiantin. Aujourd’hui, je peux dire que j’ai connu huit bourgmestres dont quatre ont été ministres !"

En 1971, Jean-Pierre Grafé est élu pour la première fois député de Liège. Puis il entame une carrière qui le voit occuper des postes comme ministre des Affaires wallonnes, ministre de la Culture française dans le gouvernement Tindemans ou encore président du Conseil de la Communauté française.

De 1988 à 1992, ce social-chrétien a occupé le poste de ministre de l’Enseignement et de la Formation de la Communauté française. De 1992 à 1995, il a été ministre des Travaux publics dans le gouvernement wallon.

Il démissionnera de ses fonctions de ministre en 1996, en pleine affaire Dutroux, après qu’un jeune homosexuel a affirmé avoir eu des relations avec lui alors qu’il était encore mineur. Une accusation qui sera balayée par la justice en 1998. M. Grafé siégera encore de 1999 à 2003 au Parlement fédéral.

Pourtant, le Liégeois ne voulait pas faire de la politique. "Que nenni ! Je voulais faire ma carrière d’avocat. C’est d’ailleurs ce que j’avais dit à Jacques Brel quand, un jour, il m’a marché sur le pied dans un bistrot. On s’est engueulé… et puis on a discuté jusqu’à 4 h du matin. Je lui ai dit que j’allais devenir un grand avocat et lui m’a dit qu’il serait un grand chanteur. Je suis devenu son conseiller durant 20 ans."