Véritable monument de la politique communale liégeoise, Michel Firket est décédé ce samedi matin, à l'âge de 72 ans. Plusieurs personnalités liégeoises ont tenu à lui rendre hommage ces dernières heures sur les réseaux sociaux.

Willy Demeyer, bourgmestre de Liège, a ainsi rendu hommage à l'homme qui fut un pilier du collège communal liégeois durant tant d'années. "Au revoir Michel, mon ami. C'est avec beaucoup de tristesse que je viens d'apprendre le décès de Michel Firket après un long combat contre la maladie. Michel était un ami, un Grand Liégeois, progressiste qui aimait la vie. Liège garde de nombreux signes de sa créativité et son sens des animations populaires. Les Côteaux, Retrouvailles, Paliss'art font partie des manifestations qui contribuent à l'image de notre ville. Merci Michel pour tous ces moments partagés. Car Michel Firket, c'est une présence au Collège communal durant 30 ans et 42 ans au Conseil communal. Durant toutes ces années, nous avons partagés l'ensemble des grands moments qui jalonnent la vie de la Cité ardente. Une solide amitié nous lie à jamais. Toutes mes pensées vont à sa grande famille et à ses nombreux amis."

Virginie Defrang-Firket, bourgmestre de Neupré et nièce de Michel Firket, s'est également exprimée : "Mon oncle, Michel Firket, frère de mon papa , Echevin à Liège pendant 30 ans, qui a tout donné à sa ville et à la politique au service de ses concitoyens est décédé ce matin malgré sa lutte acharnée contre la maladie. C’est lui qui m’a fait découvrir la politique quand j’avais 17 ans... Un homme engagé, plein de charisme et de charme malgré les obstacles de la vie. Nous ne sommes pas prêts de l’oublier."