Deux individus ont été privés de liberté.

La police de la zone Ans Saint-Nicolas, a découvert une importante plantation de cannabis qui se trouvait dans une habitation située rue Joseph Dejardin à Saint-Nicolas.

Sur place, les enquêteurs ont trouvé 4 chambres consacrées à la culture de cannabis. Au total, 685 pots contenant des plants de cannabis qui n’avaient pas encore été récoltés se trouvaient dans l’habitation.

Les enquêteurs ont appréhendé deux suspects, Kamal né en 1993 et Yassine né en 1994, respectivement domicilié à Liège et Saint-Nicolas. Les deux individus ont été privés de liberté et déférés jeudi matin au parquet de Liège.