Du 5 mai au 17 juin 2022, les Fonds patrimoniaux présentent une exposition qui rend hommage aux 733 citoyens Juifs de la Cité ardente disparus dans la Shoah.

Le cœur de l'exposition est l'affichage des portraits photographiques des 733 citoyens Juifs, réalisés majoritairement pour un usage administratif. À travers leur trajectoire personnelle et celles de 9 familles en particulier, sont illustrées les différentes étapes du système de persécution mis en place par l'Occupant nazi en Belgique et le rôle joué par les différents acteurs du drame – les victimes, les autorités occupantes et l'administration belge.

Des documents originaux provenant de différents fonds d'archives retracent leur parcours et illustrent le mécanisme génocidaire et les stratégies de survie mises en œuvre par les victimes et la responsabilité des autorités locales. Pour nombre de victimes, ces documents administratifs sont les seules traces qui nous restent de leur vie.

L'exposition appréhende donc l'Holocauste à partir d'une perspective régionale, mais évoque également l'immigration, l'exclusion, la désobéissance civile, la responsabilité citoyenne, et la tolérance.

Un livret d'accompagnement de l'exposition est disponible aux Fonds patrimoniaux. 48 pages richement illustrées dans lesquelles sont abordées des faits historiques, les histoires de familles de disparus, le travail de l'ASBL Mémoire de Dannes-Camiers...

Informations pratiques :

Exposition « Présumé décédé à Auschwitz » Portraits de Juifs liégeois disparus (1940 – 1944)

- Du 5 mai au 17 juin 2022 ;

- Ouvert tous les jours sur réservation : 10h30 > 17h ;

- Tél. : +32 (0)4 221 94 72 – Mail : fonds.patrimoniaux@liege.be ;

- Entrée libre ;

- Fonds patrimoniaux : Féronstrée, 86 – 4000 Liège.