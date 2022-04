Le dimanche 1er mai, le Syndicat d’Initiative de Seraing ouvrira exceptionnellement les portes du musée du Val Saint-Lambert, actuellement fermé, à l’occasion de la semaine "Jeunesse et Patrimoine" portée par l’Agence Wallonne du Patrimoine.



La journée s’intitule « La vie de Château en famille » et permet aux petits et aux grands de découvrir le patrimoine sous un angle ludique.



Au Val Saint-Lambert, venez profiter entre 10h et 18h d’activités conçues pour les enfants et d’animations pour adultes ! Deux chasses au trésor seront proposées : une à destination des 3 à 5 ans, et l’autre pour les aventuriers entre 6 et 12 ans. Les parents et accompagnants pourront découvrir le château et son musée à travers des visites guidées organisées à 11h, 13h et 15h (réservation obligatoire). Cet évènement est entièrement gratuit !Une petite restauration sera disponible sur place et assurée par le Château du Val (réservation souhaitée).Infos et réservations, par téléphone au 04/336.66.16 ou par mail à l’adresse info@siseraing.be.