C'est quoi un jardin ressources? Comme son nom l'indique, il devrait s'agir d'un endroit destiné à montrer les bonnes pratiques...

Il s'agit du jardin ressources d'Intradel, qui a été développé sur le site de Grâce-Hollogne (chaussée Verte 25/3). La population est invitée à le découvrir à l'occasion d'une journée portes ouvertes, le dimanche 10 juillet. Un jardin qui se compose d'un potager, d'une mare et d'un poulailler (avec nouveaux poussins). Un rucher y a également été établi. L'occasion d'admirer ces différents éléments ainsi que les nouveaux aménagements réalisés par des stagiaires du service de réinsertion socio-professionnelle L'Atelier 4040 (formation maçonnerie).

Plusieurs façons de procéder sont possibles:

- soit vous visitez librement le jardin ressources, de 10 h à 16 h

- soit vous vous inscrivez pour participer à une visite guidée du jardin (10 h 30) et/ou du rucher (14 h). Attention, les places sont limitées. Inscriptions via les formulaires ad hoc disponibles sur le site Internet www.intradel.be.

- soit les deux si vous souhaitez vous informer davantage

"En plus d'y récolter des informations en vue d'un jardin au naturel et zéro déchet, notre équipe proposera de réaliser un baume à lèvres à partir de cire d’abeille et des eaux aromatisées pour favoriser la consommation de l'eau du robinet", précise-t-on chez Intradel.

Mais aussi le rucher-école de Berloz qui fera découvrir le monde de la ruche et proposera une dégustation de 14 miels différents, la Maison de l’Alimentation durable et Inclusive (MADIL) qui fera goûter des collations à base de miel et la présence de la miellerie mobile de la Province de Liège qui permettra d'assister à une séance d'extraction de miel.

Accès gratuit. Un parking sera à la disposition des visiteurs.