Depuis mars dernier, des visites guidées de la nouvelle campagne de fouilles à l'Archéoforum ont été organisées par l'Agence wallonne du Patrimoine. Les visites "Dans les pas d'un archéologue" invitent le visiteur à découvrir en compagnie de l'archéologue responsable des fouilles son travail et les dernières trouvailles. Étant donné le succès des premières visites, deux nouvelles dates ont été ajoutées : les samedis 14 mai et 18 juin. Depuis le début de cette année, les fouilles ont repris sous la place Saint-Lambert, dans le site archéologique de l'Archéoforum de Liège. Des archéologues de l'Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) sont à l'œuvre et découvrent chaque jour de nouveaux témoins de l'histoire de la Cité ardente. Les zones explorées actuellement sont celles de la façade principale de la villa gallo-romaine et de l'ancien collecteur d'égout du XIXe siècle.

Afin d'en faire bénéficier le public, l'AWaP propose des visites guidées exceptionnelles. Lors de celles-ci, Denis Henrard, archéologue en charge du chantier, présente au public le travail des équipes de fouilles. C'est une occasion unique de (re)découvrir le site d'une façon inédite.

Les deux premières visites ont eu lieu les 26 mars et 23 avril. Ces visites ont connu un vrai succès, c'est pourquoi deux nouvelles dates ont été ajoutées les samedis 14 mai et 18 juin. Pour chaque date, deux visites guidées sont proposées durant l'après-midi : la première se déroule de 13h30 à 14h30 et la seconde se déroule de 15h00 à 16h00. Le prix est de 3 € par personne.