Il n’y avait, à Liège, qu’un seul conseiller communal issu du parti DéFI, depuis les dernières élections communales d’octobre 2018. Aujourd’hui, ce seul élu DéFI de Liège, François Pottié, a toutefois décidé de quitter le parti... Il siégera donc comme indépendant. En cause : un fonctionnement interne de “son” parti qu’il juge… sans langue de bois : “peu démocratique, népotique et dysfonctionnel”.

Après avoir milité durant plus de 10 ans en effet, pour le FDF devenu DéFI, François Pottié, tête de liste aux dernières communales pour Liège, juge sévèrement ce parti qui, à ses dires, dysfonctionne à bien des égards.

“Une dizaine d’années à côtoyer une gestion de parti déficiente, sans perspective d’amélioration, a fini par me dégoûter définitivement”, explique l’élu, “absence totale de démocratie participative, management archaÏque, petits jeux d’influence médiocres sous le regard souvent bienveillant de la direction… La méritocratie, valeur fondamentale à mes yeux, est reléguée au second plan”.

Une description peu élogieuse du parti DéFI donc qui se targue d’être un parti juste et transparent… “Mais pour faire nombre, DéFi comme d’autres petits partis, accueillent souvent avec trop de complaisance les marginaux et ingérables, les opportunistes”, insiste-t-il.

Outre cette “absence de soutien des instances du parti”, François Pottié évoque encore “un parti qui n’a pas d’avenir en Wallonie”. “Le malaise en Wallonie est général”, insiste-t-il d’ailleurs, “En témoignent les réguliers départs de conseillers communaux élus sous la bannière du parti. Sur les 7 élus dans les 3 plus grandes villes wallonnes, 4 ont aujourd’hui fait défection. Le parti n’a jamais pris la peine de construire sérieusement une stratégie et un projet pour la Wallonie”.

Enfin, François Pottié précise que le parti semble de plus en plus “s’éloigner de mes convictions”. Et d’évoquer cet exemple du parti “qui marque son soutien à la levée de l’interdiction des signes convictionnels dans l’enseignement supérieur”, “un parti de plus en plus belgicain” ou encore “certaines pratiques très traditionnelles du parti”.

François Pottié continuera à siéger comme indépendant et n’exclut pas de rejoindre au cours de la prochaine législature “un autre parti en phase avec mes convictions politiques ou de lancer un mouvement citoyen réellement participatif”.