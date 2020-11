La situation sanitaire que nous subissons actuellement démontre d’autant plus combien il peut être difficile de lancer une activité et de la faire fonctionner… À Neupré, le conseil communal a adopté, à l’unanimité, un règlement visant à favoriser la création de nouveaux commerces de proximité et d’établissements Horeca. "Et ainsi redynamiser les centres de village et y relocaliser du commerce", souligne Mathieu Bihet, échevin en charge du développement économique.

En effet, le schéma de développement communal de Neupré pointe le développement commercial important le long de la N63 (route du Condroz) et ce, souvent au détriment des villages et hameaux. De plus, le schéma de développement commercial de Neupré identifie les centres des villages de Neuville, Rotheux et Plainevaux comme des zones où encourager le développement de commerces de proximité et initiatives de vente directe.

À cette fin, la commune de Neupré octroie une prime de 5 000 €. C’est un budget de 50 000 € qui a été consacré à cette action en faveur du commerce de proximité.

"Nous avons déjà six dossiers : un bistrot de village, une rôtisserie, deux projets de vente directe à la ferme, un magasin de chaussures pour enfants et une boulangerie", se réjouit l’échevin, annonçant d’ores et déjà que cette action sera poursuivie en 2021.

Et de préciser que ce règlement exclut certaines installations comme des night-shops, des banques ou encore des sociétés d’intérim.