Trooz Les services vont être regroupés dans la salle "L’Auto-Rétro" et des conteneurs.

Les inondations de la mi-juillet n’ont pas épargné l’Administration communale de Trooz, entièrement sinistrée. Il aura fallu aux autorités communales trouver une solution pour reloger les services et permettre à la commune de continuer à fonctionner.

Le service Population-Etat civil, Urbanisme et une partie du service Travaux ont ainsi déménagé provisoirement sur la commune de Beyne-Heusay, place Joseph Dejardin 2. Les autres services ont atterri dans des conteneurs installés sur le parking derrière l’école de Péry à Trooz. Mais avec les températures hivernales, "il n’était plus possible d’y laisser nos services", explique le bourgmestre Fabien Beltran. Mal isolés et non reliés, "il faisait autant froid à l’intérieur que dehors", de sorte que "tout le monde tombait malade".