Liège Les locaux de Droixhe où se donnent les cours vont être supprimés.

C’est avec beaucoup d’inquiétude mais aussi de surprise que les quelque 3 000 "étudiants" Liégeois… de l’Université du 3e âge (U3A) ont appris la nouvelle : les locaux historiques dans lesquels se donnent les cours depuis près d’un quart de siècle vont être supprimés… et aux dernières nouvelles, rien n’est prévu à ce stade pour les remplacer. Quel avenir pour l’Université du 3e âge ?

C’est la question que plusieurs conseillers communaux ont posée ce lundi soir, aux autorités politiques liégeoises. Question d’autant plus pertinente que c’est la Ville de Liège elle-même qui est à la base de cette situation… créée par le réaménagement complet du quartier de Droixhe par la Ville de Liège, quartier qui accueillera notamment les nouvelles halles des foires ainsi que le centre de maintenance du futur tram de Liège mais aussi, ici, un pôle agroalimentaire orienté vers le circuit-court.

"Au vu de l’actualité et de l’obligation de déménagement de l’ASBL, puis-je vous inviter à préciser votre vision sur la pérennité de l’ASBL au sein de notre ville ?", a demandé le conseiller libéral Marc Gillis. "Pouvez-vous nous rassurer et indiquer dans quelles mesures l’U3A demeurera à Liège, un outil de formation permanente de nos aînés ?".

De son côté, la conseillère Vert Ardent Véronique Dembour s’est étonnée - malgré l’attention portée par son groupe au dossier de futur pôle d’alimentation durable à Droixhe - de ne jamais avoir entendu parler de ce déménagement mettant en péril l’Université en question… et de rappeler dès lors l’importance du rôle de l’Université du 3e âge à Liège, "car c’est une ville qui connaît une forte population âgée. En 2015, la ville comptait 36 000 personnes de plus de 65 ans, soit 18 % de sa population". Pour rappel, l’U3A est ouverte aux personnes de 50 ans et plus…

Un autre bâtiment

Maggy Yerna, échevine en charge de ce dossier l’a donc confirmé ce lundi soir : un déménagement s’annonce nécessaire vu les projets prévus à Droixhe…