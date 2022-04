Vendredi, lorsque les opérations de démontage de la passerelle enjambant la Meuse ont été lancées, on n'osait pas trop s'avancer... Raison pour laquelle il a été annoncé que le trafic fluvial ainsi que sur les quais, de part et d'autre de la Meuse, serait rétabli dimanche en début de journée. Mais on savait que les opérations pouvaient aller plus vite et ce fut bel et bien le cas, même si elles ont dû être stoppées vendredi à cause du vent qui se levait...

Ainsi, ce samedi en fin de journée, le SPW Mobilité et Infrastructures signalait que les opérations de découpage de la passerelle et d'évacuation étaient terminées. Les barrières bloquant l'accès aux quais ont été retirées dans la foulée. Les quais, de part et d'autre de la Meuse, sont donc à nouveau accessibles.

Le trafic fluvial a également pu reprendre.

Pour rappel, d'importants moyens ont été déployés sur et en bord de Meuse, à hauteur de Seraing, en vue de procéder au démantèlement de la passerelle enjambant le fleuve qui menaçait de s’effondrer après avoir été percutée par une barge le 12 avril dernier. Cette passerelle technique reliait les deux rives de la Meuse, du quai du Bac à Tilleur (rive gauche) à l'avenue Greiner à Ougrée (rive droite). Quatre grues, dont deux arrivées sur ponton de Rotterdam, avaient ainsi été mises en place vendredi matin afin de sécuriser cette passerelle de plus de 170 m de long et pesant plus de 400 tonnes!

Bonne nouvelle donc pour les entreprises qui attendaient d'être alimentées par bateau... mais aussi pour la mobilité, déjà difficile, en région liégeoise!