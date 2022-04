Les opérations ont été stoppées vendredi en raison du vent...

Comme annoncé ce vendredi, d'importants moyens ont été déployés sur et en bord de Meuse, à hauteur de Seraing, en vue de procéder au démantèlement de la passerelle enjambant le fleuve qui menaçait de s’effondrer après avoir été percutée par une barge le 12 avril dernier. Cette passerelle technique relie les deux rives de la Meuse, du quai du Bac à Tilleur (rive gauche) à l'avenue Greiner à Ougrée (rive droite).

Ce sont ainsi quatre grues, dont deux arrivées sur ponton de Rotterdam, qui ont été mises en place vendredi matin afin de sécuriser cette passerelle de plus de 170 m de long et pesant plus de 400 tonnes! Une fois la passerelle sécurisée, il était prévu de la découper au chalumeau en trois parties pour ensuite en faire de plus petits morceaux en vue de l'évacuation.