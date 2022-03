L’aide se poursuit toutefois. La distribution des repas sera prolongée et organisée par la commune de Chaudfontaine jusqu’au 18 avril, toujours avec le Bois de l’Abbaye.



Le local des pensionnés du parc communal de Vaux-sous-Chèvremont sera quant à lui rénové afin de pouvoir accueillir les réunions qui se tiennent actuellement dans les conteneurs.

Au-delà du 18 avril, la Croix-rouge reste présente sur la commune, au travers de la Maison-Croix-Rouge, qui a rouvert les portes de son local de Vaux, et qui met à disposition une épicerie sociale, une vestiboutique, un accueil café et une aide matérielle d’urgence.

Afin d’accompagner les personnes victimes des inondations, la commune de Chaudfontaine a déployé différents niveaux d’aides, en partenariat avec La Croix Rouge de Belgique et la Région wallonne.Ces aides d’urgence prendront fin le 18 avril prochain, avertissent les autorités communales,Dès le 16 mars, les équipes Croix-Rouge se retirentLe point d’accueil place Toussaint Balthasar ferme, mais les points de l’église de Vaux et de Source O Rama restent ouverts.Quelques numéros restent disponibles : pour boucler son dossier « Fonds des Calamités » au 04/3615 536 ; pour les dons restants et les aides encore disponibles au 04/3615 503.