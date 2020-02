C’est absolument magnifique le travail qui est réalisé ici, au CHU de Liège, où des tests génétiques néonataux permettent de détecter des maladies dégénératives, dont la SMA (NDLR : Spinal Muscular Atrophy ou amyotrophie spinale) qui rend handicapé pour toute la vie, avec les conséquences que cela implique pour la personne mais aussi pour sa famille. Or, grâce à une détection réalisée dès la naissance, la vie peut être normale. En intervenant directement, on peut empêcher le développement de la maladie et c’est en cela que c’est exceptionnel ", a souligné Elio Di Rupo, ministre-Président du gouvernement wallon, lors de sa visite vendredi au CHU de Liège.

La SMA, cette fameuse maladie qui a fait la une de l’actualité, il y a quelques mois, à travers la petite Pia (8 mois) dont les parents avaient lancé un appel aux dons en vue de récolter l’argent nécessaire pour financer le coûteux traitement (près de 2 millions d’€) qui devait lui permettre d’être moins lourdement handicapée… Une maladie neuromusculaire rare (1 naissance sur 8 000 au monde) qui entraîne la mort prématurée des motoneurones et la perte motrice chez les enfants atteints. Si certains malades sont décédés dans les premiers mois de leur vie, d’autres ont grandi en étant lourdement handicapés. L’apparition de nouveaux traitements innovants en 2017 a changé la donne et donné de l’espoir…

C’est ainsi qu’a été mis en place à Liège, il y a près de 2 ans, un programme pilote de dépistage néonatal de la SMA plus que prometteur.

"On sait aujourd’hui que le devenir à quelques semaines près va complètement transformer le pronostic", souligne Laurent Servais, médecin clinicien en charge de ce programme pilote. "Au moment où l’on constate les premiers signes, c’est déjà trop tard car 70 % des cellules de la moelle sont mortes"…

D’où l’intérêt du dépistage néonatal et de pouvoir traiter un enfant atteint de SMA avant l’apparition des symptômes ! Un dépistage qui n’implique aucune intervention spécifique puisqu’il peut être réalisé sur base du prélèvement sanguin pratiqué systématiquement à la maternité depuis des années et permettant de dépister officiellement 14 maladies. Il s’agit du test de Guthrie au départ de quelques gouttes de sang apposées sur du papier buvard. Test qui est réalisé au CHU de Liège, seul centre de dépistage néonatal agréé en région wallonne. Depuis 2 ans, une 15e maladie, la SMA, est dépistée dans le cadre du programme pilote.