C’est un chantier un peu particulier qui est en cours sur la commune de Seraing : celui de l’installation de la fibre optique par Proximus.

À l’aide de grues, des techniciens ont installé ce mercredi des câbles de fibre optique en façade des bâtiments de la rue du Chêne, ainsi qu’un boîtier de distribution par deux habitations. Une pose effectuée assez rapidement avec peu de désagréments pour les riverains, pour qui cette installation est gratuite et sans obligation de devenir client Proximus. "Une fibre permet de raccorder 64 ménages", a précisé un technicien à l’œuvre sur le terrain.

"C’est un privilège pour la ville de Seraing et ses habitants d’être connectés à ce réseau du futur", s’est réjouie l’échevine des Travaux, Laura Crapanzano. Le chantier a débuté en août dernier par le quartier du Pairay, déjà couvert à 100 %. Aujourd’hui, plus de 2 400 foyers et entreprises sont déjà connectables sur le territoire, "et il y aura près de 16 150 fin 2022, ce qui représente près de 50 % de la ville de Seraing". L’objectif de Proximus est de couvrir au total 32 800 foyers et entreprises, soit presque 100 % de la ville et sa périphérie avant fin 2024.

Technologie haut débit

"La fibre optique est la technologie à haut débit permettant de transmettre des données à la vitesse de la lumière (300 000 km/s), tout en étant plus économe en énergie. Elle permet une expérience Internet stable, ultrarapide (multigigabit), bidirectionnelle et à faible latence, sans interruption, quel que soit le nombre de personnes ou d’appareils connectés. Cette technologie de connectivité supportera les innovations digitales des prochaines décennies, et offrira la stabilité et la fiabilité dont les entreprises et les habitants ont besoin pour leurs activités quotidiennes", encore plus depuis l’utilisation du télétravail, a souligné Olivier Sion, responsable des activités de déploiement de Proximus.

Proximus, ainsi que ses coentreprises Fiberklaar et Unifiber, ont pour ambition d’installer la fibre optique dans 70 % des foyers et des entreprises en Belgique d’ici 2028. Pour y parvenir, l’opérateur prévoit d’installer la fibre optique dans 10 % des foyers et des entreprises chaque année au cours des prochaines années.