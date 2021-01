Les élus du conseil communal de Herstal ont été amenés à voter deux règlements, relatifs à l’octroi d’une allocation de soutien au maintien des activités commerciales ainsi qu’une subvention de soutien aux clubs sportifs herstaliens en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19. Des montants de 160 000 euros (pour les commerces) et de 95 000 euros (pour les clubs) ont été réservés à cet effet.

Il s’agit en effet de venir en aide à deux secteurs particulièrement impactés par les mesures prises pour limiter la propagation du virus depuis mars 2020, soulignent les autorités de Herstal. "À travers ces primes, les autorités communales souhaitent maintenir les activités des indépendants et des clubs de sports sur le territoire de Herstal."

En pratique, plusieurs catégories ont été identifiées afin de venir en aide de la manière la plus large et la plus pertinente possible. Pour les commerces, des aides de 250, 700, 950 euros sont ainsi proposées. Elles seront respectivement octroyées aux commerces qui sont restés ouverts après le 19 octobre mais qui ont dû s’adapter, aux commerces fermés après le 19 octobre mais qui ont organisé un service "à emporter" et enfin aux commerces qui ont totalement fermé après le 19 octobre.

Pour les clubs de sport, 4 types d’enveloppes sont prévues, de 250, 600, 900 et 1 500 euros. Elles seront respectivement octroyées aux clubs de minifoot, de 1 à 100 membres, de 101 à 200 membres et de plus de 200 membres.

Dès le 1er mars

Les dossiers de demande de subventions peuvent être envoyés à partir du 1er mars jusqu’au 30 juin 2021. Les commerçants doivent répondre à un formulaire disponible en ligne (www.herstal.be) tandis que les clubs de sport doivent déposer le dossier au centre administratif La Ruche contre accusé de réception.