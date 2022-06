Le Plan de cohésion sociale de la ville de Herstal annonce la programmation de la 4e édition de “ Cet été prends ta place ! ”. L’activité qui se déroulait habituellement sur la place Jean Jaurès pendant l’été change de concept pour devenir itinérant et proposer des espaces de détente et d'animation dans les différents quartiers du territoire du 27 juin au 23 juillet.

"La pandémie de covid-19 a entraîné la suspension de plusieurs projets de quartier à portée sociale ces deux dernières années. Avec cette 4e édition notre volonté est de relancer une dynamique de convivialité et de lutter contre l'isolement qui a pu s'installer pendant la crise sanitaire", explique Bojana Visic, échevine en charge du Plan de Cohésion Sociale.

Les activités auront lieu du lundi au samedi. Chaque lundi sera consacré à Liers, chaque mardi à Vottem, chaque mercredi à la Préalle, chaque jeudi au Centre, chaque vendredi à Milmort, et chaque samedi à la cité Wauters.

Les activités et les animations seront totalement gratuites et ouvertes au public chaque jour de 11h à 17h. Parmi celles-ci, seront proposés des ateliers réparation de vélo, un repair café, des jeux d'extérieur (pétanque, puissance 4 géant, baby-foot, ping-pong, badminton…), une exposition sur les jeux vidéos, un parcours d'agilité à vélo et de sensibilisation à la sécurité routière, des ateliers de bricolage, des dégustations gratuites, des ateliers de céramique, des lectures de contes en plein air, etc. La semaine du 4 juillet, un château gonflable sera installé dans les différents quartiers.

L’ensemble des activités sera assurée par l'équipe du PCS aidé de 4 jeunes recrutés dans le cadre « d’été Solidaire », mais aussi de divers partenaires comme le Centre culturel, le Chat Perché ASBL, l’Atelier 4040, le Plan de sécurité et de prévention de la Ville de Herstal, La Lumière ASBL, le service environnement de la Ville de Herstal, le Centre de planning familial de Herstal, Arsenic 2, Go Génération, Horesol, la Régie des quartiers de Herstal, …

Le programme des activités :

- Lundi : Liers – espace sportif et multisport, rue Emile Lerousseau : 27/06, 04/07, 11/07, 18/07 ;

- Mardi : Vottem – espace Axel Witsel, rue des mésanges : 28/06, 05/07, 12/07, 19/07 ;

- Mercredi : La Préalle – place Hubert Sacré : 29/06, 06/07, 13/07, 20/07 ;

- Jeudi : Centre – place Jean Jaurès : 30/06, 07/07, 14/07, 21/07 ;

- Vendredi : Milmort – rue de la renaissance : 01/07, 08/07, 15/07, 22/07 ;

- Samedi : Cité Wauters – rue A. Defuisseaux : 02/07, 09/07, 16/07, 23/07 ;