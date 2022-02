Cette semaine, le service Inspections de la SRPA de Liège a été appelé à la clinique des Bruyères pour un cas très particulier. Des oies, canards, tortues et coqs, vivant près de leur étang, baignaient dans une eau polluée par un écoulement de mazout.

En fait, lors de travaux réalisés sur le site de l’hôpital, un tuyau de mazout a été touché, laissant s’écouler de l’hydrocarbure sur les parkings et notamment dans l’étang.

Le 1er jour, 7 oies ont été prises en charge par la SRPA et transférées directement au centre CREAVES d’Andenne. Une autre action de capture a été organisée avec plusieurs équipes du refuge.

Munis de filets, ils ont réussi à attraper les animaux baignant toujours dans cette eau polluée.

Ceux qui ont transité par le refuge de Liège ont été lavés et démazoutés, puis emmenés au refuge de Vinalmont où ils attendront que l’étang soit dépollué.

‼️Au total, pas moins de 11 oies et canards, 7 tortues et 2 coqs ont été pris en charge pour être débarrassés du mazout sur leurs plumes et carapaces. Il reste encore quelques oiseaux aquatiques sur place difficilement attrapables et un Canard de Barbarie.

"Ceux-ci nous échappent à chaque coup, mais nous ne nous avouons pas vaincus !" reconnaît-on à la SRPA.

Une société a été réquisitionnée pour dépolluer l’étang, ce qui risque de prendre quelques semaines… Dès que l’ensemble sera dépollué, les animaux retrouveront leur étang.