Une publication sur Facebook mentionnant le goudronnage de pieds d'arbres à Liège, postée vendredi, a été largement commentée et partagée. L'auteur s'adresse au bourgmestre de Liège et à l'échevin en charge de la transition écologique en s'étonnant d'avoir constaté, sur le boulevard d'Avroy, "que certains arbres avaient été entièrement goudronnés". "Cela est fort déplaisant à voir", a-t-il ajouté. "En effet, une telle mesure signifie une mort plus ou moins rapide de l'arbre: asphyxie des racines et perte totale d'alimentation en eau".

Au cabinet de Gilles Foret, l'échevin en charge de la transition écologique, on assure que ce n'est pas du tout le cas! "En effet, c'est uniquement de l'empierrement, de teinte noire, qui a été placé au pied des arbres. Pas de béton. Cet empierrement spécifique permet de conserver la perméabilité du revêtement", précise-t-on. Et d'ajouter que cet empierrement a été, en fait, placé il y a plusieurs mois mais qu'il se compacte avec le temps... "Ce qui peut lui donner un aspect fermé".

Le cabinet de Gilles Foret précise encore que le chantier du tram est géré par la Région wallonne mais qu'il est suivi de près par la Ville. "C'est notamment le cas de notre département de gestion forestière, unique en Wallonie, qui s'assure que les arbres conservés sur le chantier du tram soient sécurisés. En l'occurrence, le choix de cette méthodologie a bien été validé par nos services".