Des travaux sont actuellement en cours à Liège afin de préparer l'arrivée du futur tram. A côté des ouvriers, des archéologues en profitent pour effectuer des recherches dans des zones creusées et jusqu'ici inexplorées.

Et comme le révèlent nos confrères de Sudpresse, ces fouilles ont permis de faire plusieurs découvertes. Tout d'abord, une arche du premier pont construit à Liège a été mis au jour. Mais les archéologues sont également tombés sur quelque chose de plus macabre... En effet, des squelettes complets de nouveau-nés ont été retrouvés place Saint-Lambert, à l’angle avec la rue Léopold.

Mais comment expliquer une telle découverte? Nos confrères expliquent qu'à cet endroit se trouvait en fait la première église paroissiale de Liège, baptisée "Notre-Dame-aux-Fonts". Et le longs des fondations de cette ancienne église avait été établi un cimetière (appelé "Carré des Innocents"), où étaient enterrés les bébés mort-nés ou décédés en bas âge. Comme l'explique Denis Henrard à Sudpresse, "on les [les bébés] plaçait au pied des églises avec dans l’idée que l’eau de pluie qui coulait le long des murs était sacrée et ne pouvait que leur être bénéfique."

Une dizaine de squelettes complets de nouveau-nés ainsi que de nombreux os ont ainsi été retrouvés. Ils vont désormais être conservés et permettront peut-être d'en dire plus sur la vie à la place Saint-Lambert depuis l'an mil et durant près de 800 ans!