C’est l’idée de Benoît Drèze, conseiller CDH à Liège. À l’instar des cafés suspendus…

On connaissait les cafés suspendus, les croissants suspendus et même les frites suspendues voire les médicaments suspendus… voici les bains publics suspendus !

L’idée vient du moins d’être émise à Liège, par le conseiller communal CDH Benoît Drèze. Pourquoi ne pas proposer cet acte charitable à la piscine de Jonfosse, ouverte depuis peu et qui a rétabli en Cité ardente les bains publics ?

Le principe du "don suspendu" est en effet simple et est né voici quelques années, avec le café offert ; en commandant un café, il est devenu coutume pour certains et dans les établissements qui le pratiquent, de commander également un autre café, "suspendu" celui-là. Ce dernier sera alors offert à une personne précarisée qui se présente dans l’établissement. Et le principe de faire tache d’huile avec d’autres services donc.

Alors que la piscine de Jonfosse a permis à Liège de proposer à nouveau ce service de bains publics (à des tarifs démocratiques pour ceux qui ne disposent pas de sanitaires à domicile), l’idée de Benoît Drèze serait donc de susciter chez les Liégeois ce don lorsqu’ils se rendent à la piscine publique.

"Aujourd’hui déjà, une dizaine de commerces liégeois de l’Horeca permettent à leurs clients d’offrir à des plus démunis liégeois de quoi se réchauffer ou se restaurer : un café, une soupe, une frite", rappelle Benoît Drèze, "je vous propose d’intégrer les nouveaux bains publics de la piscine de Jonfosse dans la dynamique. L’idée est de permettre à des utilisateurs d’offrir un bain suspendu aux plus démunis afin qu’ils puissent prendre une douche ou un bain". Car l’hygiène est "aussi importante que le boire et le manger", souligne le conseiller humaniste.

Selon les chiffres évoqués en effet, "1,1 % de la population belge vit sans toilette intérieure et 0,4 % sans baignoire ou douche". Il n’y a donc pas que les SDF qui sont concernés…

L’idée, qui semble séduisante et qui serait, par logique, gratuite pour les autorités publiques, devrait d’ailleurs être étudiée a précisé le bourgmestre Willy Demeyer qui souhaite d’abord obtenir un bilan de fréquentation des bains qui ont ouvert voici moins d’un mois. Dossier à suivre.