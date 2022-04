Le territoire de Flémalle se compose de plus de la moitié d'espaces verts... Ce qui, d'ailleurs, surprend les promeneurs qui ne connaissaient pas la région... De beaux coins y sont, en effet, à découvrir!

L'office du tourisme de Flémalle a mis en place un réseau de dix promenades balisées, que l'on retrouve sur une carte IGN, et a étoffé l'offre "avec une trentaine d'itinéraires supplémentaires grâce à l'application Cirkwi. Vous pourrez y télécharger de nouveaux parcours de promenades et suivre ceux-ci en mode play si vous le souhaitez", souligne-t-on à l'office du tourisme.

L'été dernier, une nouveauté a été proposée: des promenades pique-nique! Celles-ci ont été initiées en partenariat avec une structure flémalloise, la Fermette Godelaine, qui propose de joindre l'utile à l'agréable avec son pique-nique du terroir et bio "Zéro Déchets". Cette année, un autre commerce flémallois, Potage & Cilou, s'associe à ce concept de promenades avec son pique-nique vitaminé composé d'un assortiment de crudités et d'une eau aromatisée "maison" avec des produits de saison (Guayusa, laurier, thym, lavande, géranium, coquelicot, concombre/citron).

Concrètement, lorsque vous réservez un pique-nique pour deux personnes, l'office du tourisme offre une carte IGN reprenant les promenades balisées, un plaid, deux roadbooks identifiant les endroits propices au pique-nique sur le parcours des promenades choisies. A noter qu'il convient de faire son choix entre les promenades balisées n°2 à n°9.

"En ce début de saison, de nouvelles tables pique-nique et de nouveaux bancs ont été installés sur nos promenades balisées", relève-t-on à l'office du tourisme de Flémalle.

Plusieurs formules sont proposées.

Fermette Godelaine:

- Pique-nique avec apéritif comprenant charcuterie et/ou fromage du terroir, 1 bouteille d'eau (50cl), 120 g de fruits secs, une pomme, une baguette, du beurre, 1 bière Badjawe (33 cl) : 12 €/personne

- Pique-nique sans apéritif comprenant charcuterie et/ou fromage du terroir, 1 bouteille d'eau (50 cl), 120 g de fruits secs, une pomme, une baguette et du beurre : 10 €/personne

Réservation au 04/262 61 93 un jour à l'avance, disponible du mardi au samedi.

A noter que la promenade n°7, au départ de la Fermette Godelaine, emmène vers la réserve naturelle Aux Roches.

Potage & Cilou:

- Assortiment de crudités + olives et tartinade + pain artisanal + une eau aromatisée "maison" : 12 €/personne

- Assortiment de crudités travaillées et assaisonnées + boulette maison et tartare + pain artisanal + une eau aromatisée "maison" : 12,50 €/personne

- Assortiment de crudités travaillées et assaisonnées + fromage + pain artisanal + une eau aromatisée "maison" : 12,50 €/personne

Réservation au 0497/20 17 69 pour le mercredi matin (10 h) au plus tard, disponible les jeudis, vendredis et samedis entre 9 h et 13 h.