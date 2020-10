Fin de la semaine dernière, la Ville de Liège a débuté l’installation des box vélos destinés à offrir des solutions de stationnement vélo sécurisé dans l’hyper-centre mais également dans les quartiers périphériques de la Cité ardente.

Cette première vague d’installation concerne 13 box vélos alors que les 12 prochains box vélos qui constituent la 2e vague de commande devraient encore être installés cette année et que l’installation d’une troisième vague, de 13 box à nouveau, est prévue dès l’année prochaine. Et ce n’est pas tout puisque l’achat de matériel supplémentaire sera également prévu au budget 2021. "Nous souhaitons continuer à implanter des box vélos pour répondre à la demande des citoyens", confirme l’Échevin en charge de la Mobilité et la Transition écologique, Gilles Foret. "À partir de l’année prochaine, nous souhaitons également proposer des box de ce type aux écoles qui ne peuvent accueillir de vélos dans leur enceinte".

À Liège, le souhait des citoyens de pouvoir disposer de parkings sécurisés et couverts pour les vélos en centre-ville et dans les quartiers est de plus en plus fort. En effet, dans une grande ville, nombreux sont les citoyens qui n’ont pas la place pour stationner leur vélo à leur domicile la nuit et ne souhaitent pas prendre le risque de le stationner sur la voie publique.

Abonnement

"Nous avons privilégié l’implantation de box vélos dans les quartiers denses présentant peu de garages ou de disponibilité de stationnement dans les logements", explique Roland Léonard, Échevin des Travaux.

Disposer d’une solution de stationnement sécurisé à proximité de son domicile peut en effet s’avérer prépondérant pour motiver les riverains qui n’ont pas de solution pour garer leur vélo chez eux à franchir le pas et à s’équiper d’un vélo électrique, qui peut être onéreux.

Pour déterminer l’emplacement de ces 25 premiers box vélos, le Collège communal s’est basé sur une série de critères jugés pertinents, en privilégiant une répartition géographique entre les quartiers les plus concernés.

Chaque box dispose de 4 places de stationnement qui seront attribuées nominativement à des citoyens liégeois, via des abonnements d’une durée d’un an (renouvelables) au prix de 75 € par an. Dans un souci d’équité et d’objectivation, la Ville de Liège a d’ailleurs défini divers critères d’attribution des places dans les box.

Les citoyens intéressés pourront, à partir du mois de novembre, introduire une demande via l’E-Guichet de la Ville de Liège (https://e-guichet.liege.be/). C’est l’ASBL Pro Velo, chargée de la gestion des demandes citoyennes, qui les analysera et s’assurera de la mise à disposition des box.