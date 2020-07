Loïc, 21 ans et Yannick, 35 ans, ont écopé de 250 heures de travail et 30 mois de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède la préventive pour avoir commis des extorsions particulièrement désagréables. Yannick a été libéré le 31 octobre précédent les faits.

Le 13 janvier dernier, vers 23 h, un automobiliste circulait sur la route du Condroz vers Seraing lorsqu’il a été obligé de s’arrêter car des branchages obstruaient la voie. Alors qu’un homme était sur la route, un autre, cagoulé, s’est précipité vers le véhicule et a menacé le conducteur avec une arme à feu ! La victime a accéléré alors que l’auteur armé a porté trois coups sur le toit de la voiture. Trois faits similaires ont été commis la même nuit et d’autres sur la zone de police de Seraing. Un peu plus tard dans la nuit, Yannick s’en est violemment pris à un automobiliste qu’il a frappé au visage et tenté de faire sortir de sa voiture. Il a tiré à deux reprises avec son pistolet d’alarme. Ils ont alors tenté de voler la voiture d’une personne qui stationnait sur un parking situé non loin de là…

Loïc a fini par conduire Yannick chez l’ex-compagne de ce dernier. Celle-ci est la mère de son enfant. La dame était affaiblie par un cancer et était particulièrement maigre. Sur place, Yannick s’en est physiquement pris à la dame sous les yeux de leur enfant commun âgé de 13 ans. Il réclamait de l’argent.