Ninane, ce joli petit village à deux pas de Beaufays qui, dans les années 80, aurait pu perdre le caractère champêtre qu’il a aujourd’hui et qui fait son charme… C’est le rachat par la commune de Chaudfontaine, en 2018, d’un site de 14 hectares au fond de la rue Sur les Heids de Ninane, en contrebas du château d’eau, qui aura permis de sauvegarder cette zone verte. Mais encore ?

" Dans les années 80, un permis de lotir délivré par les autorités communales de l’époque permettait d’aménager sur le site un lotissement de 200 maisons ", explique Alain Jeunehomme, échevin chargé de la Transition énergétique et environnementale à Chaudfontaine.

Puis, " en 2018, le promoteur privé a souhaité activer le permis. On se serait ainsi retrouvés à l’entrée de Ninane avec un lotissement de 200 maisons qui aurait massacré le village ", poursuit l’échevin.

Si bien que, après avoir exploré la piste d’une éventuelle annulation de permis, en vain, la commune a racheté ce site de 14 hectares pour la somme de 1,8 million d’euros, à payer en trois tranches.

Quelle zone urbaniser ?

Dans cette logique de préservation du village de Ninane, et donc de sauvegarde de l’environnement, les autorités communales actuelles souhaitent maintenir une partie du site en un espace naturel, accessible à tous. Quant au reste de la zone, il s’agira de l’urbaniser, mais, assure Alain Jeunehomme, dans une logique d’écoquartier et en concertation avec la population. Une étude est en cours afin d’identifier cette zone. " C’est aussi une manière de favoriser l’implantation de jeunes qui éprouvent des difficultés à s’établir sur la commune à des prix abordables", souligne Dominique Verlaine, échevin de l’Aménagement du territoire à Chaudfontaine.

Une zone verte, c’est très bien, mais il faut l’entretenir… D’où l’idée d’en faire une zone d’éco-pâturage. Depuis peu, une petite centaine de brebis y sont à l’œuvre, encadrées par un berger et ses chiens entraînés à cette tâche.

Jessica Defgnée