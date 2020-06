Développé par Infrabel, le projet s'inscrit dans un partenariat win-win avec les éleveurs locaux

Sur le territoire de la commune de Herve, le long de la ligne à grande vitesse entre Bruxelles et Liège, que les voyageurs les plus attentifs ne s'étonnent pas. Ils peuvent désormais apercevoir des brebis en train de paître sur les talus. Depuis mai en effet, un éleveur local y a installé son cheptel d'une vingtaine d'ovins afin de combattre les mauvaises herbes de ce terrain abrupt et clôturé d'1,5 hectare. Fini donc l'entretien mécanique à l'aide de tracteurs et de débroussailleurs pour laisser place à un mode plus écologique et économique d'entretien des espaces verts.

Un partenariat win-win



Le projet, une première en Belgique, s'inscrit dans le cadre du développement du plan biodiversité d'Infrabel. "Nous cherchons sans cesse à développer des projet innovants comme le partenariat que nous avons déjà avec Natagora", explique Thierry Donnay, de la cellule Environnement et porteur du projet. "Ici nous mettons à disposition le terrain et le berger avec son cheptel l'entretient, c'est un rapport win-win". Pour Infrabel, l'intérêt est double: cette alternative permet de ne pas utiliser de pesticides, et de ne pas envoyer des équipes de débroussaillages dans des conditions de travail parfois difficiles, les talus étant parfois très abrupts. Le partenariat est quant à lui lié sous la forme d'un contrat dit "précaire", poursuit le porteur de projet. "Ce n'est pas une location. Cela signifie que le berger va pouvoir occuper le terrain pour un prix modique, symbolique, de façon à nous permettre de couvrir les frais (sur dix ans) d'installation de la clôture, qui est ici de 400 mètres". A savoir qu'un l'éleveur a besoin d'un hectare pour 20 moutons.



A l'avenir, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge entend développer cette méthode originale d'éco-pâturage pour l'entretien de l'ensemble de ses terrains le long de ses lignes à grande vitesse, soit une centaine de milliers d'hectares. "Si des éleveurs sont intéressés, ils peuvent nous contacter !".