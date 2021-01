L’intercommunale en charge de la collecte et du tri des déchets en région liégeoise, Intradel, l’a annoncé ce mardi : dès ce 17 janvier, certains recyparcs se verront "amputés" de leurs bulles à verre. Cette décision est en effet prise en vue d’accueillir, dans ces recyparcs et en phase de test, d’autres types de déchets.

"En effet dans les mois et années à venir, Intradel va procéder à des tests, à des extensions de collecte ou à de nouvelles collectes sélectives dans les recyparcs", annonce l’intercommunale qui évoque du plâtre, du verre plat, des matelas, des plastiques durs, réutilisable… "L’espace dont nous disposons aujourd’hui sur certains recyparcs pour y arriver étant réduit, nous avons décidé de récupérer un peu de superficie au sol en procédant d’une part à la revente de conteneurs 1.100 et 5.000 litres inutiles ou inutilisés et au retrait des bulles à verre présentes sur certains sites".

En accord avec les communes concernées et à partir du 17 janvier donc, les bulles à verre seront retirées dans ces 13 recyparcs : Burdinne, Chaudfontaine, Flémalle 1, Flémalle 2, Grâce-Hollogne, Juprelle, Plombières, Seraing 1, Seraing 2, Seraing 3, Sprimont, Visé et Wasseiges.

"Il est évident que la décision a été prise en tenant compte d’une part de la distance entre le recyparc et le site de bulles à verre le plus proche mais aussi de la plus faible saturation des bulles", précise-t-on encore à l’intercommunale. Pour les sites concernés, le plus éloigné est à moins de 2km.