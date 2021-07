L’urgence. Tous les témoignages recueillis en bord de Vesdre, d’Ourthe et de Meuse évoquent cette rapidité avec laquelle l’eau est montée, de 1 à 2,5 mètres selon les endroits. En pleine nuit… les habitants des zones sinistrées n’ont donc pas eu le temps de sauver grand-chose… ni de récupérer leur animal de compagnie parfois, ceux-ci s’étant déjà enfui, en panique.

Aujourd’hui, alors que le bilan des décès humains s’alourdit encore (ce jeudi on dénombrait 37 morts), on sait que de nombreux animaux ont, eux aussi, péri dans les flots, emportés par des torrents déchaînés.

À Liège, si Christine Defraigne, échevine du Bien-être animal, dit bien sûr mettre "la priorité à l’humain", il semblait évident que des opérations de sauvetages, de récupération et d’identifications des animaux devaient aussi être rapidement réalisées. Ce fut le cas dès vendredi.

"Nous avons un vétérinaire communal qui travaille jour et nuit avec nos équipes", explique l’échevine "et nous avons mis en place deux numéros pour les personnes ayant perdu leur animal de compagnie" (04/221.93.62 ou 04/221.93.65.). "Nous avons aussi créé un groupe sur les réseaux ce qui nous aide pour l’identification". Liège étant située à l’embouchure de la Vesdre mais aussi de l’Ourthe, il est "naturel" que de nombreux animaux emportés soient retrouvés sur le territoire de la Ville.

Le résultat des recherches est concluant puisque ce mercredi, 170 interventions avaient déjà été réalisées et plus de 200 animaux avaient déjà pu être sauvés. Plus de 40 animaux morts ont aussi été recueillis, "pour ceux-ci, nous mettons des sacs mortuaires à disposition". Au total, plusieurs centaines d’appels sont enregistrés à ce jour et le groupe sur les réseaux compte plus de 1 000 membres.

Oies, castors, gibier…

L’identification est réalisée grâce à tous ces canaux… même si parfois les animaux n’ont pas de maître. "Car il s’agit d’animaux sauvages, emportés par les eaux". Ici aussi les équipes interviennent. Ce fut le cas avec des castors, des oies bernaches ou encore des vaches et des chevaux qui ne sont pas "domestiques" à proprement parler… et même avec du gibier.