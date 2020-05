La pandémie de coronavirus et le confinement qui en a découlé ont grandement perturbé le fonctionnement habituel dans tous les secteurs, certains plus fortement que d’autres puisque les activités ont été mises à l’arrêt. C’est notamment le cas dans le secteur des titres-services (aides-ménagères). À Seraing, All Services Compagnie, l’un des partenaires du centre d’affaires d’économie sociale de Seraing (Centre Eco-S), a ainsi mis ses activités en stand-by.

À côté des activités d’aides-ménagères à domicile et de repassage, All Services Compagnie propose également un service de couture. En vue du déconfinement et de manière à envisager la réintégration des équipes, ses couturières professionnelles se sont mises à l’ouvrage en vue de confectionner des masques en tissu.

Beaucoup de commandes

De plus, l’entreprise d’économie sociale a proposé à la population d’acquérir des masques en tissu (lavables) tout en donnant la possibilité de contribuer à la lutte contre le coronavirus puisque pour tout masque acheté (6 €), l’entreprise sérésienne s’est engagée à offrir un masque à une association ou à une personne dans le besoin !

Une belle initiative qui a trouvé un large écho puisque les commandes ont afflué et les masques à confectionner se comptent par centaines !

"Vu le nombre élevé de commandes et le fait que nous arrivons au bout des fournitures nécessaires pour la fabrication des masques, nous ne prenons plus actuellement de nouvelles commandes. Nous attendons une décision de la direction", souligne-t-on au Centre Eco-S. "Quant aux bénéficiaires des masques offerts, c’est la partie administrative qui se charge actuellement d’établir un listing. L’idée est de les mettre à la disposition de structures locales ayant moins facilement, ou moins systématiquement, accès à des masques".

Il est, en tout cas, prévu d’en fournir à l’ASBL Un toit pour la nuit, qui accueille des personnes sans-abri.

À noter que l’activité d’aides-ménagères à domicile reprendra progressivement à partir de lundi.